Донецк, , 19:10 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили более 200 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 19 июня сообщает Народная милиция ДНР.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«С начала текущих суток, по информации от СЦКК ДНР, противник (ВСУ) выпустил более 200 снарядов из ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 60-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего районы девяти населённых пунктов республики попали под обстрелы со стороны ВСУ. По последним данным, в результате обстрелов погиб один человек, еще один получил ранения.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли населенный пункт Макеевка.