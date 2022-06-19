Новосибирск, 19 июня, 2022, 19:06 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 19 июня, за сутки зарегистрировано 1676 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

flockine ОРВИ

Отметим, что по данным на 18 июня, за сутки из-за ОРВИ было зарегистрировано 1906 обращений.

При этом в Новосибирской области сделано уже 4 631 227 тестов на коронавирус.

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