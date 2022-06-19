Лондон, , 18:58 — REGNUM Как сообщает издание The Sun, лондонский «Тоттенхэм» заинтересован в подписании 20-летнгео центрального защитника леверкузенского «Байера-04» и сборной Эквадора Пьеро Инкапье.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

По информации источника, леверкузенский клуб планирует выручить с продажи 20-летнего футболиста около 40 миллионов евро. В подписании Инкапье заинтересован главный тренер «шпор» Антонио Конте.

Пьеро Инкапье выступает за «Байер-04» с 16 августа 2021 года после перехода из «Таллереса» за 6,35 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость эквадорского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 17 миллионов евро.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Пьеро Инкапье принял участие в 27-ми турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом, двумя результативными передачами и получил пять желтых карточек.