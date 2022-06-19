Озёрск, Челябинская область, 19 июня, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Житель Озёрска Челябинской области отдал мошенникам 1,055 млн рублей своих накоплений. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Телефонный мошенник

Установлено, что 35-летнему гражданину позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и заявил, что с его счёта пытались вывести деньги. И предложил ему перевести средства на некий «безопасный» счёт. Гражданин поверил им и осуществил переводы по указанным реквизитам.

На следующий день мужчине позвонил другой неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и убедил оформить кредит и перевести деньги на «безопасный» счёт, чтобы «предотвратить атаку мошенников». Однако по пути в банк пострадавший рассказал об этом своему родственнику и тот объяснил ему, что его обманули.

Примечательно, что гражданин знал о действиях мошенников и даже проверял принадлежность телефонных номеров, с которых ему звонили, названным организациям. Но он не учёл того, что мошенники применяют приложение для подмены номеров.