Вашингтон, , 18:56 — REGNUM Администрация США и законодательные органы разрабатывают меры, которые позволят снизить стоимость некоторых товаров и услуг. Об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз.

Инфляция Picserver.org

В эфире телеканала CBS Диз рассказал, что меры позволят смягчить рост инфляции в США.

«Цены сейчас неприемлемо высокие. Поэтому президент заявил, что нам нужно обратить на это основное внимание в сфере экономики и сделать все возможное, чтобы снизить их», — сказал он.

Среди мер, над которыми идёт работа, имеются планы по снижению стоимости коммунальных услуг путем предоставления налоговых льгот в сфере энергетики.