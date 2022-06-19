Боровичи, Новгородская область, 19 июня, 2022, 18:58 — ИА Регнум. В Новгородской области 19 июня в результате аварии погибли три человека, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло на 187-м километре трассы «Спасская Полисть — Малая Вишера — Любытино — Боровичи». Столкнулись два отечественных автомобиля. Двое детей и водитель погибли на месте происшествия. В больнице находятся родители погибших детей и девочка восьми лет.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. По факту ДТП прокуратура Новгородской области организовала проверку.