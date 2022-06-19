Новосибирск, , 18:49 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 19 июня, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 613 пациентов, в том числе три ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 53 новых носителя коронавируса. За это же время 48 человек выписаны с выздоровлением, скончалась одна пациентка, в реанимации находятся 54 человека, на ИВЛ — девять новосибирцев.

Всего в регионе зарегистрировано 259 584 случая заражения коронавирусом, 253 087 пациентов выздоровели, умер 5681 человек.