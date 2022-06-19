Новосибирск, 19 июня, 2022, 18:49 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 19 июня, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 613 пациентов, в том числе три ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 53 новых носителя коронавируса. За это же время 48 человек выписаны с выздоровлением, скончалась одна пациентка, в реанимации находятся 54 человека, на ИВЛ — девять новосибирцев.

Всего в регионе зарегистрировано 259 584 случая заражения коронавирусом, 253 087 пациентов выздоровели, умер 5681 человек.