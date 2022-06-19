Париж, 19 июня, 2022, 18:41 — ИА Регнум. 19 июня французское издание L’Equipe сообщило, что контракт 27-летнего центрального полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса с «Пари Сен-Жермен» был автоматически продлен на два года до конца сезона 2023/24.

Psg.fr Леандро Паредес

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Леандро Паредес принял участие в пятнадцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Также аргентинец получил три желтые карточки.

Паредес выступает за «Пари Сен-Жермен» с 29 января 2019 года после перехода из санкт-петербургского «Зенита» за 40 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 27-летнего аргентинца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 17 миллионов евро.