Кабул, 19 июня, 2022, 18:56 — ИА Регнум. При взрыве на северо-западе Кабула в Афганистане погибли не менее четырёх человек. Об этом сообщает Aamaj News.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Взрыв произошёл 19 июня в районе Хайрана. Его жертвами стали по меньшей мере четыре человека.

По данным журналистов, был подорван заминированный автомобиль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня мощный взрыв прогремел в сикхском храме Кабула. Тогда погибли семь человек. Ответственность за террористический акт не взяла на себя ни одна из террористических группировок.