Тель-Авив, Израиль, 19 июня, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Президент Израиля Ицхак Герцог поблагодарил президента Турции Реджепа Эрдогана за усилия по предотвращению террористических актов. Об этом сообщает канцелярия Герцога.

Timer.ge Ицхак Герцог

В канцелярии рассказали о встрече, которую провели Герцог и Эрдоган на фоне объявленных намерений Ирана атаковать израильтян, находящихся в Стамбуле.

«Президент Герцог поблагодарил президента Эрдогана за усилия по пресечению террористической деятельности на турецкой земле», — сказано в заявлении.

Израильский президент подчеркнул, что угроза не миновала и нужны новые усилия.