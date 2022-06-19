Анатолий Кошкин, 19 июня 2022, 19:18 — REGNUM «Гуляя» по Интернету, случайно обнаружил комментарий на свое интервью газете Министерства обороны РФ «Красная Звезда» в ранее неизвестном мне издании «Южный фронт» — SouthFront — Analysis & Intelligence (Анализ и разведка).
Название заинтриговало, решил разобраться, что за издание проявило интерес к моему мнению о политике и стратегии США и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в первую очередь Японии.
Как сообщает Википедия, SouthFront — зарегистрированный в России многоязычный веб-сайт фальшивых новостей (?!), который «сочетает тезисы Кремля с подробным знанием военных систем и текущих конфликтов, а также пытается обратиться к военным энтузиастам, ветеранам и сторонникам теории заговора». Согласно EU vs Disinfo Европейского союза, SouthFront публикует новости, посвященные «вопросам безопасности, внешней политике, военному анализу и отчетам о военной технике», «лояльно передавая все, что устраивает Кремль».
И далее: «В 2020 году Госдепартамент США описал SouthFront как часть российской «экосистемы дезинформации и пропаганды», где российские государственные деятели объединяются с другими, чья связь с Россией была менее очевидной, чтобы привлечь к своим идеям широкое внимание.
В 2021 и снова в 2022 году Министерство финансов США объявило о санкциях против SouthFront, назвав его в 2021 году
Довелось узнать и о том, что «в 2017 году исследователи из Интернет-института Оксфордского университета изучили сотрудничество SouthFront с двумя сайтами в США, Veterans Today и его дочерним сайтом Veterans News Now». Veterans Today — это «фальшивый новостной сайт, активно продвигающий линию партии Кремля», по словам профессора Вашингтонского университета Кейт Старберд…
Представители SouthFront ответили на статью Politico об оксфордском исследовании электронным письмом, в котором говорилось, что они не имеют никакого отношения к правительству России, добавив, что описание их как части кремлевской сети «противоречит принципам свободы слова и… дискриминирует россиян».
Редакция SouthFront, комментируя мое интервью уважаемой «Красной Звезде», со мной не связывалась и о своей публикации не информировала. Со своей стороны могу сообщить, что и я «не имею никакого отношения к правительству России» и тем более к «кремлевской сети». Хотя с глубоким пониманием и поддержкой отношусь к вынужденному решению о проведении на Украине специальной военной операции с целью демилитаризации и денацификации управляемой ныне неонацистским режимом территории и населения бывшей Украинской Советской Социалистической Республики.
Естественно, ничего «конспирологического и дезинформационного» в моих выступлениях, статьях и комментариях быть не может, ибо являюсь в первую очередь историком, а потом уже политологом. Это относится и к упомянутому интервью, которое проанализировано SouthFront под заголовком «США объединяют усилия для второго фронта на Дальнем Востоке». Так как с содержанием материала SouthFront в целом согласен, представляю его на суд читателей:
«Власти Японии вновь заговорили об «оккупированных» территориях и необходимости обновления военной мощи страны. Такое развитие событий продиктовано несколькими аспектами.
История — хорошее место для начала. Стремление Японии к мести проходит через XX и XXI века. В настоящий момент Япония не чувствует, что ее интересы полностью реализованы в стратегическом, экономическом и военном отношении. Премьер-министр Японии Фумио Кисида продолжил риторику своих предшественников, защищая Курильские острова и желая усилить свое влияние в регионе. После турне по Азии и Европе у него состоялась беседа с лидерами США и Австралии, которых не устроили его попытки добиться от Индии осуждения России за ее военную операцию. Впоследствии Кисида надавил и на Индонезию, но с учетом интересов США. Это сотрудничество можно охарактеризовать как бартер: США создадут «восточную НАТОвскую» копию QUAD и AUKUS, а Япония возглавит эту иерархию.
Политолог и доктор исторических наук Анатолий Кошкин объяснил, почему Япония стала так активна во внешней политике.
Кошкин считает, что США не спешат открывать «Второй фронт» на Востоке. Даже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден поедет в Токио и Сеул для переговоров со странами о поддержке Украины. Скорее всего, это повлияет на попытки Китая вернуть Тайвань стране.
В качестве второго аргумента эксперт отметил нежелание сухопутных войск США участвовать в боевых действиях против крупных стран. Максимум, на что можно рассчитывать, это продолжение поставок вооружений на Тайвань и увеличение воинского контингента в Японии.
Анатолий Кошкин также сомневается, что японские силы окажут какую-либо помощь, кроме материально-технической или продовольственной, поскольку у Японии объективно нет армии (в действительности, воссозданные в нарушение Конституции страны японские вооруженные силы по боевым возможностям включаются аналитиками в десятку наиболее мощных армий и флотов мира — А. К.), а японское общество негативно относится к вступлению в какие-либо конфликты.
Следующим предположением, которое отметил эксперт, является нежелание крупного блока японских элит ухудшать отношения с Россией. Это в первую очередь продиктовано возможными негативными последствиями для японской экономики и противоречиями в интересах безопасности. Хотя первую часть этого аргумента можно оспорить, так как товарооборот между Россией и Японией не столь значителен.
Токио надеялся, что после распада Советского Союза российское правительство пойдет на уступки в территориальных требованиях в обмен на обещания инвестиций, кредитов и экономического сотрудничества. Но поскольку российская позиция по территориальным вопросам была твердой, японское политическое руководство возобновило прежнюю антисоветскую, а теперь и антироссийскую риторику.
В качестве последнего аргумента эксперт назвал эскалацию санкций против России и стремление вовлечь страны АСЕАН в американский план политики по параличу экономической деятельности России в регионе.
С одной стороны, аргументы Анатолия Кошкина выглядят очень весомо. С другой стороны, на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе можно взглянуть шире. США, по крайней мере, уже готовят плацдарм для Восточного фронта с помощью Японии. Казалось бы, этот блок направлен против Китая. Но возникают некоторые противоречия: США объявили Китаю торговую войну еще в 2018 году и пригрозили начать военные действия в Южно-Китайском море, но по факту прошло пять лет без каких-либо военных действий; Китай усилил военное патрулирование на островах Сэнкаку (Дяоюйдао) и в районе Тайваня, а США вновь ограничились угрозами; США не вводили санкции против Китая из-за его нейтральной позиции в отношении Украины и закупок газа у России через частные компании. Все эти аспекты могут свидетельствовать о том, что созданная США коалиция направлена не против КНР, а против Российской Федерации. Успех этих планов США будет зависеть от действий России в регионе, способности Японии влиять на страны АСЕАН и готовности Индии отказаться от своей политики неприсоединения (что маловероятно)».
Автор этих строк мог бы вступить в дискуссию с составителями приведенного комментария, но, полагаю, сейчас в этом нет необходимости. Тем более что основные моменты моего анализа изложены без искажений.
В заключение хотелось бы отметить, что приведенные выше Википедией обвинения в адрес SouthFront принадлежат министерствам и ведомствам США, для которых любые близкие политике российского руководства позиции и высказывания даже общепризнанно независимых ученых и политологов воспринимаются как якобы направляемая Кремлем «рука Москвы», подлежащая остракизму и гонениям.