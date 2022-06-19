Анатолий Кошкин, 19 июня 2022, 19:18 — REGNUM «Гуляя» по Интернету, случайно обнаружил комментарий на свое интервью газете Министерства обороны РФ «Красная Звезда» в ранее неизвестном мне издании «Южный фронт» — SouthFront — Analysis & Intelligence (Анализ и разведка).

Джеймс Тиссо. Чтение новостей. 1874
Джеймс Тиссо. Чтение новостей. 1874

Название заинтриговало, решил разобраться, что за издание проявило интерес к моему мнению о политике и стратегии США и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в первую очередь Японии.

Как сообщает Википедия, SouthFront — зарегистрированный в России многоязычный веб-сайт фальшивых новостей (?!), который «сочетает тезисы Кремля с подробным знанием военных систем и текущих конфликтов, а также пытается обратиться к военным энтузиастам, ветеранам и сторонникам теории заговора». Согласно EU vs Disinfo Европейского союза, SouthFront публикует новости, посвященные «вопросам безопасности, внешней политике, военному анализу и отчетам о военной технике», «лояльно передавая все, что устраивает Кремль».

И далее: «В 2020 году Госдепартамент США описал SouthFront как часть российской «экосистемы дезинформации и пропаганды», где российские государственные деятели объединяются с другими, чья связь с Россией была менее очевидной, чтобы привлечь к своим идеям широкое внимание.

В 2021 и снова в 2022 году Министерство финансов США объявило о санкциях против SouthFront, назвав его в 2021 году

«сайтом онлайн-дезинформации, зарегистрированным в России, который… пытается обратиться к военным энтузиастам, ветеранам и сторонникам теории заговора, при этом идя на многое, чтобы скрыть свои связи с российской разведкой». В отчете Министерства финансов за 2022 год утверждалось, что SouthFront подвергся санкциям частично за то, что он «принадлежал или контролировался, или действовал, или имел намерение действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, ФСБ, которая является преемницей КГБ в России».

Довелось узнать и о том, что «в 2017 году исследователи из Интернет-института Оксфордского университета изучили сотрудничество SouthFront с двумя сайтами в США, Veterans Today и его дочерним сайтом Veterans News Now». Veterans Today — это «фальшивый новостной сайт, активно продвигающий линию партии Кремля», по словам профессора Вашингтонского университета Кейт Старберд…

Представители SouthFront ответили на статью Politico об оксфордском исследовании электронным письмом, в котором говорилось, что они не имеют никакого отношения к правительству России, добавив, что описание их как части кремлевской сети «противоречит принципам свободы слова и… дискриминирует россиян».

Норман Роквелл. Четыре свободы. Свобода слова. 1943
Норман Роквелл. Четыре свободы. Свобода слова. 1943

Редакция SouthFront, комментируя мое интервью уважаемой «Красной Звезде», со мной не связывалась и о своей публикации не информировала. Со своей стороны могу сообщить, что и я «не имею никакого отношения к правительству России» и тем более к «кремлевской сети». Хотя с глубоким пониманием и поддержкой отношусь к вынужденному решению о проведении на Украине специальной военной операции с целью демилитаризации и денацификации управляемой ныне неонацистским режимом территории и населения бывшей Украинской Советской Социалистической Республики.

Естественно, ничего «конспирологического и дезинформационного» в моих выступлениях, статьях и комментариях быть не может, ибо являюсь в первую очередь историком, а потом уже политологом. Это относится и к упомянутому интервью, которое проанализировано SouthFront под заголовком «США объединяют усилия для второго фронта на Дальнем Востоке». Так как с содержанием материала SouthFront в целом согласен, представляю его на суд читателей:

«Власти Японии вновь заговорили об «оккупированных» территориях и необходимости обновления военной мощи страны. Такое развитие событий продиктовано несколькими аспектами.

История — хорошее место для начала. Стремление Японии к мести проходит через XX и XXI века. В настоящий момент Япония не чувствует, что ее интересы полностью реализованы в стратегическом, экономическом и военном отношении. Премьер-министр Японии Фумио Кисида продолжил риторику своих предшественников, защищая Курильские острова и желая усилить свое влияние в регионе. После турне по Азии и Европе у него состоялась беседа с лидерами США и Австралии, которых не устроили его попытки добиться от Индии осуждения России за ее военную операцию. Впоследствии Кисида надавил и на Индонезию, но с учетом интересов США. Это сотрудничество можно охарактеризовать как бартер: США создадут «восточную НАТОвскую» копию QUAD и AUKUS, а Япония возглавит эту иерархию.

Политолог и доктор исторических наук Анатолий Кошкин объяснил, почему Япония стала так активна во внешней политике.

Кошкин считает, что США не спешат открывать «Второй фронт» на Востоке. Даже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден поедет в Токио и Сеул для переговоров со странами о поддержке Украины. Скорее всего, это повлияет на попытки Китая вернуть Тайвань стране.

В качестве второго аргумента эксперт отметил нежелание сухопутных войск США участвовать в боевых действиях против крупных стран. Максимум, на что можно рассчитывать, это продолжение поставок вооружений на Тайвань и увеличение воинского контингента в Японии.

Анатолий Кошкин также сомневается, что японские силы окажут какую-либо помощь, кроме материально-технической или продовольственной, поскольку у Японии объективно нет армии (в действительности, воссозданные в нарушение Конституции страны японские вооруженные силы по боевым возможностям включаются аналитиками в десятку наиболее мощных армий и флотов мира — А. К.), а японское общество негативно относится к вступлению в какие-либо конфликты.

Следующим предположением, которое отметил эксперт, является нежелание крупного блока японских элит ухудшать отношения с Россией. Это в первую очередь продиктовано возможными негативными последствиями для японской экономики и противоречиями в интересах безопасности. Хотя первую часть этого аргумента можно оспорить, так как товарооборот между Россией и Японией не столь значителен.

Токио надеялся, что после распада Советского Союза российское правительство пойдет на уступки в территориальных требованиях в обмен на обещания инвестиций, кредитов и экономического сотрудничества. Но поскольку российская позиция по территориальным вопросам была твердой, японское политическое руководство возобновило прежнюю антисоветскую, а теперь и антироссийскую риторику.

В качестве последнего аргумента эксперт назвал эскалацию санкций против России и стремление вовлечь страны АСЕАН в американский план политики по параличу экономической деятельности России в регионе.

С одной стороны, аргументы Анатолия Кошкина выглядят очень весомо. С другой стороны, на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе можно взглянуть шире. США, по крайней мере, уже готовят плацдарм для Восточного фронта с помощью Японии. Казалось бы, этот блок направлен против Китая. Но возникают некоторые противоречия: США объявили Китаю торговую войну еще в 2018 году и пригрозили начать военные действия в Южно-Китайском море, но по факту прошло пять лет без каких-либо военных действий; Китай усилил военное патрулирование на островах Сэнкаку (Дяоюйдао) и в районе Тайваня, а США вновь ограничились угрозами; США не вводили санкции против Китая из-за его нейтральной позиции в отношении Украины и закупок газа у России через частные компании. Все эти аспекты могут свидетельствовать о том, что созданная США коалиция направлена не против КНР, а против Российской Федерации. Успех этих планов США будет зависеть от действий России в регионе, способности Японии влиять на страны АСЕАН и готовности Индии отказаться от своей политики неприсоединения (что маловероятно)».

Автор этих строк мог бы вступить в дискуссию с составителями приведенного комментария, но, полагаю, сейчас в этом нет необходимости. Тем более что основные моменты моего анализа изложены без искажений.

В заключение хотелось бы отметить, что приведенные выше Википедией обвинения в адрес SouthFront принадлежат министерствам и ведомствам США, для которых любые близкие политике российского руководства позиции и высказывания даже общепризнанно независимых ученых и политологов воспринимаются как якобы направляемая Кремлем «рука Москвы», подлежащая остракизму и гонениям.