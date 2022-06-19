19 июня 2022 | Время чтения 7 мин

«Демократическим» американским властям не угодны и подлежат запрету любые не отвечающие их интересам и целям информация и аналитика.

Анатолий Кошкин, , 19:18 — REGNUM «Гуляя» по Интернету, случайно обнаружил комментарий на свое интервью газете Министерства обороны РФ «Красная Звезда» в ранее неизвестном мне издании «Южный фронт» — SouthFront — Analysis & Intelligence (Анализ и разведка).

Джеймс Тиссо. Чтение новостей. 1874

Название заинтриговало, решил разобраться, что за издание проявило интерес к моему мнению о политике и стратегии США и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в первую очередь Японии.

Как сообщает Википедия, SouthFront — зарегистрированный в России многоязычный веб-сайт фальшивых новостей (?!), который «сочетает тезисы Кремля с подробным знанием военных систем и текущих конфликтов, а также пытается обратиться к военным энтузиастам, ветеранам и сторонникам теории заговора». Согласно EU vs Disinfo Европейского союза, SouthFront публикует новости, посвященные «вопросам безопасности, внешней политике, военному анализу и отчетам о военной технике», «лояльно передавая все, что устраивает Кремль».

И далее: «В 2020 году Госдепартамент США описал SouthFront как часть российской «экосистемы дезинформации и пропаганды», где российские государственные деятели объединяются с другими, чья связь с Россией была менее очевидной, чтобы привлечь к своим идеям широкое внимание.

В 2021 и снова в 2022 году Министерство финансов США объявило о санкциях против SouthFront, назвав его в 2021 году

«сайтом онлайн-дезинформации, зарегистрированным в России, который… пытается обратиться к военным энтузиастам, ветеранам и сторонникам теории заговора, при этом идя на многое, чтобы скрыть свои связи с российской разведкой». В отчете Министерства финансов за 2022 год утверждалось, что SouthFront подвергся санкциям частично за то, что он «принадлежал или контролировался, или действовал, или имел намерение действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, ФСБ, которая является преемницей КГБ в России».

Довелось узнать и о том, что «в 2017 году исследователи из Интернет-института Оксфордского университета изучили сотрудничество SouthFront с двумя сайтами в США, Veterans Today и его дочерним сайтом Veterans News Now». Veterans Today — это «фальшивый новостной сайт, активно продвигающий линию партии Кремля», по словам профессора Вашингтонского университета Кейт Старберд…

Представители SouthFront ответили на статью Politico об оксфордском исследовании электронным письмом, в котором говорилось, что они не имеют никакого отношения к правительству России, добавив, что описание их как части кремлевской сети «противоречит принципам свободы слова и… дискриминирует россиян».

Норман Роквелл. Четыре свободы. Свобода слова. 1943

Редакция SouthFront, комментируя мое интервью уважаемой «Красной Звезде», со мной не связывалась и о своей публикации не информировала. Со своей стороны могу сообщить, что и я «не имею никакого отношения к правительству России» и тем более к «кремлевской сети». Хотя с глубоким пониманием и поддержкой отношусь к вынужденному решению о проведении на Украине специальной военной операции с целью демилитаризации и денацификации управляемой ныне неонацистским режимом территории и населения бывшей Украинской Советской Социалистической Республики.

Естественно, ничего «конспирологического и дезинформационного» в моих выступлениях, статьях и комментариях быть не может, ибо являюсь в первую очередь историком, а потом уже политологом. Это относится и к упомянутому интервью, которое проанализировано SouthFront под заголовком «США объединяют усилия для второго фронта на Дальнем Востоке». Так как с содержанием материала SouthFront в целом согласен, представляю его на суд читателей:

Автор этих строк мог бы вступить в дискуссию с составителями приведенного комментария, но, полагаю, сейчас в этом нет необходимости. Тем более что основные моменты моего анализа изложены без искажений.

В заключение хотелось бы отметить, что приведенные выше Википедией обвинения в адрес SouthFront принадлежат министерствам и ведомствам США, для которых любые близкие политике российского руководства позиции и высказывания даже общепризнанно независимых ученых и политологов воспринимаются как якобы направляемая Кремлем «рука Москвы», подлежащая остракизму и гонениям.