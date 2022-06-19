Дортмунд, Германия, 19 июня, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Как сообщает издание Voetbal International, дортмундская «Боруссия» готова заплатить 33 миллиона евро за 27-летнего центрфорварда амстердамского «Аякса» и сборной Кот-д’Ивуара Себастьяна Аллера.

«Боруссия» (Дортмунд)

В прошедшем сезоне Себастьян Аллер принял участие в 31-м матче нидерландской Эредивизи 2021/22, в котором отметился 21-м забитым мячом и 7-ю результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету ивуарийского нападающего 13 (11+2) очков по системе гол+пас.

Аллер выступает за «Аякс» с 8 января 2021 года после перехода из лондонского «Вест Хэм Юнайтед» за 22,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 27-летнего форварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.