Киев, , 18:15 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставят возможность выбрать страну, которая представит Киев в России для решения визовых вопросов. Об этом сообщил член кабинета министров Украины Олег Немчинов.

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По его словам, у Киева уже есть соглашения с визовыми центрами на территории РФ. Он добавил, что президенту Зеленскому предложили выбрать страну, которая представит Украину в России для решения визовых вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина планирует ввести визовый режим с Россией с 1 июля 2022 года.