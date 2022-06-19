Симферополь, , 18:36 — REGNUM Сотрудники Росгвардии 19 июня спасли шесть человек, которые передвигались на самодельном плоту и фанерной лодке. Происшествие произошло в Керченском проливе, сообщает пресс-служба ведомства.

Керченский пролив © ИА REGNUM

По последним данным, людей унесло в море. Три человека плыли на самодельном плоту. Ещё трое — на фанерной лодке.

Военнослужащие морского отряда Южного округа Росгвардии с помощью катеров доставили людей на берег.

Отмечается, что жизни и здоровью спасённых ничего не угрожает.