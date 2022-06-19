Кемерово, 19 июня, 2022, 18:13 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 19 июня, на лечении находятся 628 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 59 новых носителей коронавируса. За это же время 58 человек были выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрирован 165 601 случай заражения коронавируса, 162 533 пациента выздоровели, 2440 человек скончались.