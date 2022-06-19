Донецк, 19 июня, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:50 — населенный пункт Ленинское — населенный пункт Горловка: выпущено восемь снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Ясиноватой в ДНР два снаряда калибра 152 мм.