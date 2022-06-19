Берлин, , 18:03 — REGNUM Причиной высокой инфляции в Евросоюзе является невнятная монетарная политика Европейского Центробанка, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

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СМИ объяснило высокую инфляцию в Евросоюзе, достигнувшую уровня 8,1%.

«Регулятор вынужден повысить ключевую ставку на 0,25%, что даст преимущество странам с высоким госдолгом, таким как Италия, — пишет издание. — ЦБ стремится любой ценой защитить южные части еврозоны от банкротства».

Однако повышение ключевых ставок несёт риски и может спровоцировать рецессию, отмечается в публикации.