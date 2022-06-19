DWN: рекордную инфляцию в ЕС вызвала политика Европейского ЦБ
Берлин, 19 июня, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Причиной высокой инфляции в Евросоюзе является невнятная монетарная политика Европейского Центробанка, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Descrier
Евросоюз
СМИ объяснило высокую инфляцию в Евросоюзе, достигнувшую уровня 8,1%.
«Регулятор вынужден повысить ключевую ставку на 0,25%, что даст преимущество странам с высоким госдолгом, таким как Италия, — пишет издание. — ЦБ стремится любой ценой защитить южные части еврозоны от банкротства».
Однако повышение ключевых ставок несёт риски и может спровоцировать рецессию, отмечается в публикации.