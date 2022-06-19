Будапешт, 19 июня, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) в ближайшее время не планирует отменять рекомендации по отстранению российских спортсменов из-за ситуации на Украине. Об этом глава МОК Томас Бах 19 июня заявил на внеочередном конгрессе Международной федерации плавания (FINA) в Будапеште.

Томас Бах

По словам Баха, пока не пришло время пересмотреть санкции по отношению к российским спортсменам. В то же время он отметил, что считает МОК организацией, которая объединяет.

«Мы видим, что сейчас формируется новый мировой порядок. Вы знаете нашу позицию, которая касается санкций и рекомендаций, которые мне не нужно повторять. Но я хочу предупредить вас, что, в конце концов, принимая необходимые меры, мы не должны забывать о нашей миссии. Мировой спорт выступает за объединение и уважение единых правил. Поэтому наши санкции и рекомендации такие, какие они есть…», — сказал Бах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 мая Томас Бах заявил о том, что санкции МОК против российского спорта являются защитными мерами и направлены на обеспечение безопасности.