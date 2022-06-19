Кемерово, , 18:02 — REGNUM Основные химические предприятия Кемеровской области так или иначе являются экспортёрами. А это говорит о качестве и востребованности на мировых рынках. Об этом сообщил министр промышленности и торговли региона Леонид Старосвет.

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«Такие предприятия, как «ТОКЕМ». Его ионообменные смолы применяются в разных сферах: в ЖКХ, в дорожном строительстве, в энергетике, в работе атомных электростанций. Сейчас мы плотно работает с «ТОКЕМ» с Белоруссией. Идём по пути возобновления поставок тех ионообменных смол, которые изготавливает наше предприятие», — сказал он.

В регионе, по словам Старосвета, убирают и китайские, и европейские, и американские аналоги.