Париж, , 17:50 — REGNUM Слова президент Франции Эммануэля Макрона о том, что нельзя унижать Россию, разумны. Об этом заявил президент Сенегала и председатель Африканского союза Маки Салл.

Маки Салл (сс) MONUSCO Photos

Он считает необходимым продолжать переговоры с РФ, несмотря на ситуацию на Украине.

«Да, президент Макрон говорит очень разумные вещи. История покажет, что он прав», — сказал Салл в интервью французскому изданию Journal du Dimanche.

По мнению председателя Африканского союза, глава государства не должен действовать исключительно на эмоциях, необходимо учитывать реалии.