Париж, 19 июня, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Слова президент Франции Эммануэля Макрона о том, что нельзя унижать Россию, разумны. Об этом заявил президент Сенегала и председатель Африканского союза Маки Салл.

(сс) MONUSCO Photos Маки Салл

Он считает необходимым продолжать переговоры с РФ, несмотря на ситуацию на Украине.

«Да, президент Макрон говорит очень разумные вещи. История покажет, что он прав», — сказал Салл в интервью французскому изданию Journal du Dimanche.

По мнению председателя Африканского союза, глава государства не должен действовать исключительно на эмоциях, необходимо учитывать реалии.