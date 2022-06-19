Новокузнецк, Кемеровская область, 19 июня, 2022, 17:46 — ИА Регнум. В Новокузнецке возле алюминиевого завода компании РУСАЛ высадили 16 тысяч цветов. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

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«В вазонах и на заводских клумбах общей площадью 380 квадратных метров уже поселились агиратум, бархатцы, львиный зев, петунии, однолетние георгины «Веселые ребята» и цинерарии, — рассказал глава муниципалитета. — Цветочную рассаду заранее заказывали в питомнике».

Он уточнил, что всего в этом сезоне озеленители высадили в парках и скверах Новокузнецка более 1 миллиона цветов.