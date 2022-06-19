Кемерово, , 17:41 — REGNUM Первый международный научно-популярный фестиваль «Динотерра» в Кузбассе по предварительным данным посетили почти три десятка тысяч человек. И это только за первые два дня из трёх дней, сообщил первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин.

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В своём телеграм-канале он уточнил, что в первый день число посетителей фестиваля составило 4,5 тыс., во второй — 24 тыс.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 17 июня в деревне Шестаково Чебулинского округа Кузбасса стартовал международный фестиваль динозавров «Динотерра». Мероприятие рассчитано на три дня.

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