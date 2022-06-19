Силы ПВО ЛНР перехватили снаряды украинской РСЗО «Ураган»
Луганск, 19 июня, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Силы ПВО ЛНР уничтожили снаряды БМ-27 «Ураган» украинских войск. Об этом 19 июня сообщает представительство ЛНР в СЦКК.
Иван Шилов ИА REGNUM
ВФУ
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«Вооруженные формирования Украины с направления населенный пункт Верхнекаменка обстреляли территорию республики применив реактивную систему залпового огня (РСЗО) БМ-27 «Ураган», — говорится в сообщении. — Силами нашей ПВО снаряды были уничтожены».
Отмечается, что в результате обстрела повреждения получили семь жилых домов, школа и линия электропередач.
О жертвах и пострадавших не сообщается.