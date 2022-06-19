Турин, Италия, , 17:39 — REGNUM 29-летний фланговый нападающий франкфуртского «Айнтрахта» и сборной Сербии Филип Костич договорился с туринским «Ювентусом» о трехлетнем контракте. Об этом 19 июня сообщил журналист Патрик Бергер.

Логотип Ювентуса

По информации источника, Филип Костич будет получать в туринском клубе 2,5 милилона евро в год. Однако отмечается, что сделка все еще не завершена — стороны ведут переговоры о сумме выкупа.

В прошедшем сезоне Филип Костич в составе «Айнтрахта» стал победителем Лиги Европы УЕФА, а также был признан самым ценным игроком еврокубка. В двенадцати матчах ЛЕ сербский нападающий набрал 8 (3+5) очков по системе гол+пас.

Филип Костич выступает за «Айнтрахт» с 1 июля 2019 года после перехода из «Гамбурга» за 6 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Сербии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 24 миллиона евро.