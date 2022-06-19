19 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили заявление генсека НАТО о том, что поставки западного вооружения украинским войскам могут затянуть конфликт на годы.

Артур Савин, , 17:58 — REGNUM Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что поставки современного вооружения могут помочь украинским войскам захватить Донбасс, но конфликт при этом затянется на годы, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 19 июня в социальной сети «ВКонтакте».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Конечно, он затягивается, пока твари европейские поставляют нацистам оружие», — отмечает Сидор Я.

Многие пользователи пришли к выводу, что Североатлантический альянс делает всё для него возможное, чтобы затянуть украинский конфликт, потому что таким образом удастся задержать продвижение российских войск.

«Восемь лет пичкали Украину оружием, а толку ноль. Американцам выгодно затягивать конфликт — они стравливают людей в войнах и ещё наживаются на этом», — считает Денис Ю.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что если бы не поставки западного оружия на Украину, то эта война уже бы давно закончилась.

«Я согласен, именно этим и пахнет. Запад накачивает Украину оружием, причем таким, которое уже позволяет охватывать весь Донбасс. Мирный Донецк бомбят так, как за все восемь лет не бомбили, а жесткий ответ они не получают. Пока есть чем воевать, нацисты будут сидеть в окопах, а Запад будет поставлять оружие бесконечно. Пока мы не покончим с этим, всё так и будет», — поделился своим мнением Руслан Х.

Часть людей полагает, что Украина не выдержит военного противостояния с Россией на протяжении нескольких лет, потому что уже за первые три месяца спецоперации Российской Федерации удалась установить контроль более чем над четвертью украинских земель и нанести катастрофический ущерб военной машине нацистов.

«А воевать уже кто будет со стороны Украины через год? Там по 500 — 1000 в день гибнет военных! Скоро война закончится сама по себе — все украинцы закончатся», — написал Дмитрий О.

«Воевать будут до последнего украинца. Будем надеяться, что украинский народ опомнится и сам ликвидирует бандеровцев во главе правительства. Все мы знаем, кто всегда был нашими врагами на протяжении всей истории», — отмечает Сергей К.

«Балбес, как обычно, веселит. Видимо, лишай даёт о себе знать. Первый ведь выйдет в окно с визгом: «Русские идут!» После всех поставок и вливаний в киевский режим, наркоманы за 100 дней лишились 27% «своих» территорий. Идём дальше — возвращаем исконно свои территории и делим на атомы фашистов», — указывает Сергей Г.

Ряд пользователей указывает на то, что Вооружённые силы России уверенно идут вперёд и с каждым днём киевский режим теряет силы.

«НАТО хотело бы, чтобы конфликт тянулся как можно дольше, а лучше вечно. Но мы им не предоставим такой возможности», — пишет Марьяна К.

«Какие ещё годы? Наши Вооружённые силы продвигаются планомерно по ходу операции, и конец киевского неонацистского режима уже не за горами!» — уверена Алёна Д.

Напомним, 19 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкой газете Bild о том, что поставки современного вооружения могут помочь украинским войскам захватить Донбасс, но не исключил при этом, что конфликт затянется на годы.