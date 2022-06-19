Донецк, 19 июня, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:57 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено два снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли населенный пункт Зайцево.