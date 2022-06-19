Вашингтон, 19 июня 2022, 17:36 — REGNUM В сети ресторанов «Макдоналдс» приостановлена продажа картофеля фри из-за проблем с поставками, сообщает агентство Bloomberg.
По данным СМИ, в ряде стран образовался дефицит некоторых продовольственных товаров. Ситуация вызвана сбоями в цепочках поставок.
В частности, из меню ресторанов «Макдоналдс» в ряде стран убрали картофель фри. Рестораны KFC в Австралии заменили салат-латуку на капусту.
В Японии из продажи исчезают лук и салями, а в Германии — бутылочное пиво. Кроме того, в США образовалась нехватка попкорна.