Донецк, 19 июня, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Кировский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:10 — населенный пункт Невельское — город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Макеевке 15 ракет из БМ-21 «Град».