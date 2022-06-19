Новосибирск, 19 июня, 2022, 17:34 — ИА Регнум. В Новосибирске руководство следственного управления СКР инициировало вопрос о передаче материалов по факту избиения подростка в общественном транспорте. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

«Инициирован вопрос о передаче материалов по статье «Побои» из органов внутренних дел в производство следственного отдела по Кировскому району», — уточнили в управлении.

Предварительно установлено, что 15 июня неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения в пассажирском автобусе № 60 избил несовершеннолетнего мальчика. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.