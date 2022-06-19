Манчестер, Великобритания, , 17:33 — REGNUM Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, лондонский «Челси» может рассмотреть вариант подписания 27-летнего центрального защитника «Манчестер Сити» и сборной Нидерландов Натана Аке, если сорвется трансфер защитника «Севильи» Жюля Кунде.

По информации источника, игра Натана Аке нравится немецкому главному тренеру лондонского клуба Томасу Тухелю.

В прошедшем сезоне Натан Аке принял участие в 25-ти матчах за «горожан» во всех турнирах (Английская Премьер-лига, Лига Чемпионов УЕФА, Кубок Англии), в которых отметился тремя забитыми мячами и получил две желтые карточки.

«Манчестер Сити» выкупил Аке у «Борнмута» 5 августа 2020 года за 45,3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.