Вашингтон, 19 июня, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Американские власти обратились с призывом к поставщикам нефти и газа увеличить добычу. Об этом 19 июня сообщила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Увеличение добычи позволит снизить стоимость топлива.

Грэнхолм рассказала, что президент США Джо Байден «попросил всех поставщиков по всему миру увеличить производство».

«Это включает ОПЕК, это включает наших внутренних производителей нефти и газа», — пояснила министр.