Мадрид, 19 июня, 2022, 17:27 — ИА Регнум. 24-летний центральный нападающий мадридского «Реала» и сборной Сербии Лука Йович может продолжить карьеру в Турции. На футболиста претендует «Бешикташ». Об этом 19 июня сообщило испанское издание As.

Oleg Bkhambri Лука Йович

По информации источника, «Бешикташ» в первую очередь попытается приобрести форварда «Реал Сосьедада» Александра Серлота или нападающего «Бернли» Ваута Вегорста.

Ранее сообщалось, что руководство и тренерский штаб «Реала» более не рассчитывают на сербского нападающего. «Сливочные» собираются продать футболиста в летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Лука Йович принял участие в пятнадцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Также нападающий получил одну желтую карточку.