Анкара, 19 июня, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Перспективу членства Косово в евроатлантических институтах поддерживает Турция. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 19 июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции по итогам встречи с вице-премьером и главой МИД Косово Доникой Гервалла-Шварц.

Министерство иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

По его словам, Турция придает значимость укреплению государственных институтов Косово, а также региональной и международной интеграции этого края.

Чавушоглу также отметил, что товарооборот между Турцией и Косово в 2021 году вырос на 53%.

«Наряду с политической поддержкой мы (власти Турции) продолжаем оказывать поддержку Косово и в области культуры, образования, экономики», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил на пресс-конференции, что саммит Турция — Сербия — Босния и Герцеговина намерен провести турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.