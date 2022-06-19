Москва, 19 июня, 2022, 17:16 — ИА Регнум. США стремятся лишить Россию права голоса в международных делах, но у них ничего не выйдет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин».

Kremlin.ru Сергей Лавров

Лавров ответил на вопрос, чего добиваются США поставками оружия на Украину.

«Добиваются того, о чем они объявили уже давно, что Россия должна знать свое место, Россия не имеет права на собственный голос в международных делах, Россия должна соблюдать правила, которые изобретены США», — ответил министр.

Он считает, что сейчас американцам стало уже «прекрасно понятно, что у них это не получится».