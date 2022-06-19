Амстердам, , 17:16 — REGNUM 21-летний фланговый защитник «Аякса» и сборной Нидерландов Юрриен Тимбер принял решение не переходить в «Манчестер Юнайтед» и остаться в амстердамском клубе на следующий сезон. Об этом 19 июня сообщило издание Sky Sports.

Футболисты «Аякса» Ajax.nl

По информации источника, такое решение футболиста связано с тем, что главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал сообщил Тимберу, что тот может не попасть на чемпионат мира 2022 года, если у него не будет регулярной практики.

В прошедшем сезоне нидерландской Эредивизи 2021/22 Юрриен Тимбер принял участие в тридцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Стоит отметить, что футболист не получил ни одной желтой или красной карточки.

Текущее соглашение Тимбера с «Аяксом» рассчитано до 30 июня 2024 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает фулбэка сборной Нидерландов в 35 миллионов евро.