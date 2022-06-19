Москва, 19 июня, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Смертельное ДТП с участием КАМАЗа произошло на МКАД перед развязкой с Носовихинским шоссе. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

ДТП

По данным столичного главка МВД, КАМАЗ наехал на разделительное ограждение и опрокинулся. В результате аварии водитель грузовика погиб.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Проводится проверка.