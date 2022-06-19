Донецк, , 17:06 — REGNUM Населенный пункт Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:42 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено 15 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Макеевку из БМ-27 «Ураган».