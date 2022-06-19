Вашингтон, 19 июня, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Высокая инфляция в США является глобальным явлением, поэтому снизить её не удастся. Об этом 19 июня заявила глава Минфина Джанет Йеллен.

Federalreserve Джанет Йеллен

В интервью телеканалу АBC она отметила, что инфляция в Штатах «неприемлемо высока».

«Важно признавать, что США — не единственная передовая экономика, которая страдает от высокой инфляции. Мы видим ее в Великобритании, Франции, Германии, Италии, и причины ее глобальны», — сказала Йеллен.

Тем не менее, министр ожидает, что со временем инфляция пойдёт вниз.