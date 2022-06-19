Краснодар, 19 июня, 2022, 16:56 — ИА Регнум. 24-летний экс-полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Ильзат Ахметов продолжит карьеру в «Краснодаре». Как сообщает издание «РБ-Спорт», футболист уже договорился с «быками» об условиях трехлетнего контракта и прибыл расположение клуба.

ФК «Краснодар»

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Ильзат Ахметов принял участие в двадцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Также полузащитник получил одну желтую и одну красную карточки.

Ахметов выступал за ЦСКА с 26 июля 2018 года после перехода из казанского «Рубина» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость 24-летнего футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,8 миллиона евро.