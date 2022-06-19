Тверь, , 16:53 — REGNUM По факту падения легкомоторного самолета в Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 263 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Об этом 19 июня сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Легкомоторный самолет

ЧП произошло 18 июня в лесополосе вблизи аэродрома Ржева. По последним данным, в результате инцидента пострадали два человека (пилот и пассажир)

«Пилот и он же собственник воздушного судна Zlin 142, при попытке сэмитировать элемент отказа двигателя во время пилотирования, не справился с управлением, в результате чего самолёт совершил крушение», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники специальных служб устанавливают все обстоятельства произошедшего.