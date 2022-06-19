Москва, 19 июня 2022, 16:46 — REGNUM Обещания, которые даёт Европейский союз Украине по вступлению, являются абстрактными. Об этом 19 июня заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в личном телеграм-канале.
«Ситуация, связанная с наступлением всемирного счастья в Союзе, напоминает мне заклинания, сделанные Еврокомиссией в отношении кандидатства для Украины», — написал Медведев.
Он отметил, что Брюссель пообещал Киеву вступление, «но с условиями».
«А дальше — как с построением коммунизма. Дата ведь не названа», — написал Медведев.
Ранее Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.