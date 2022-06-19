Киев, 19 июня, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Специальный представитель Евросоюза по правам человека Имон Гилмор прибыл в Киев. Об этом 19 июня сообщает представительство ЕС на Украине на странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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По последним данным, Гилмор намерен пообщаться с представителями украинской власти.

Отмечается, что в феврале 2022 года он уже встречался с беженцами на польской границе, а сейчас «совершает путешествие в обратном направлении».

О длительности визита Гилмора в Киев не сообщается.