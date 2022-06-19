Москва, , 16:48 — REGNUM Решение Литвы о прекращении транзита санкционных товаров в Калининградскую область не в компетенции этой страны, так как необходимые соглашения заключилась между Россией и Евросоюзом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 19 июня член комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Плякин («Новые люди»).

Калининград Aleksander Kaasik

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Литовские железные дорогие уведомили Калининград о прекращении с 00:00 18 июня транзита ряда товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что эти действия незаконны и могут иметь для Литвы и Евросоюза далеко идущие последствия.

«Транзит грузов и упрощенный порядок при путешествии россиян поездами из России в Калининградскую область и обратно устанавливался отдельно межгосударственным соглашением Евросоюза и России при вступлении Литвы в ЕС. Так что законность возможного решения Литвы о запрете транзита не совсем в их компетенции или, наверное, даже можно сказать, что совсем не в их компетенции. Хотя сейчас закон в Европе стал не обязательным к исполнению, и можно ожидать всего чего угодно», — сказал депутат.

По его словам, номенклатура товаров, которые невозможно провести транзитом большая, но их можно перевести по морю. Говоря об ответных мерах, Плякин отметил, что официальную позицию выскажет МИД России.

«Но мы все равно так или иначе живем в правовом поле. Необходимо, конечно же, оспаривать любые незаконные, на наш взгляд, решения. История всех рассудит», — заключил парламентарий.

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