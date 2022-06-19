Москва, 19 июня, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Министерство обороны России 19 июня распространило видеозапись с кадрами ракетного удара по объектам украинской армии.

mil.ru Запуск крылатой ракеты «Калибр» с корабля ВМС России

Удар был нанесён высокоточными ракетами «Калибр». Ракеты морского базирования атаковали объекты военной инфраструктуры.

В министерстве рассказали, что экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Чёрного моря выполнил залповый пуск четырёх крылатых ракет «Калибр». Уточняется, что удар был нанесён по военным целям.