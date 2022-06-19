Москва, 19 июня, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение расследовать атаку населённого пункта в Курской области, сообщает 19 июня пресс-служба ведомства.

Эмблема СК РФ

По данным ведомства, сегодня в полдень беспилотник украинских формирований проник в воздушное пространство Беловского района Курской области и сбросил боекомплект у хутора Кучеров. Пострадал один из домов.

Бастрыкин поручил найти причастных к инциденту и установить все обстоятельства случившегося, рассказали в СК.