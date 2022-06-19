Донецк, 19 июня, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли населенный пункт Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:00 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм и две ракеты из БМ-27 «Ураган», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Макеевке четыре снаряда.