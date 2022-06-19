Донецк, , 16:21 — REGNUM Населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:00 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Зайцево южное: выпущено семь снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Горловку и Широкую Балку.